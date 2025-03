Ladro ucciso dopo rapina a Roma, vigilante arrestato per omicidio

(Adnkronos) – E’ stato arrestato dai carabinieri Antonio Micarelli, il vigilante che lo scorso 6 febbraio ha ucciso un ladro 24enne che stava scappando dopo aver compiuto una rapina in un appartamento in via Cassia a Roma. L’uomo è accusato di omicidio volontario. A incastrarlo sarebbero state le telecamere di sorveglianza della zona.

Tutto è accaduto giovedì 6 febbraio sulla via Cassia, poco dopo le 19. Micarelli, una guardia giurata, stava rientrando a casa quando ha sentito dei rumori provenire dall’appartamento vicino e ha sorpreso dei ladri in azione. Il vigilante avrebbe sparato dieci colpi di pistola, colpendo alla testa uno degli uomini, mentre i complici sono riusciti a fuggire. Il ladro colpito, un cittadino romeno di 24 anni, è deceduto dopo l’arrivo in ospedale in condizioni gravissime e ora Antonio Micarelli, 56 anni, è indagato per omicidio.

Micarelli aveva dichiarato di aver agito per legittima difesa.