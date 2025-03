Marciniak, caos dopo il rigore di Alvarez: gli episodi ‘pro Real’ e quel precedente con Messi

(Adnkronos) – L’arbitro Szymon Marciniak è al centro delle polemiche dopo Atletico Madrid-Real Madrid. Il derby degli ottavi di Champions si è deciso ai rigori e con un episodio molto discusso, il tiro dagli undici metri realizzato da Julian Alvarez e poi annullato. Solo l’ultimo di una serie di episodi controversi e legati ai Blancos per il direttore di gara polacco.

Focus sull’ultimo derby di Champions. Dopo l’1-0 per l’Atletico nei tempi regolamentari (gol di Gallagher al 1′), con rigore fallito da Vinicius per il Real, il risultato non cambia nei supplementari. Ai rigori, i Colchoneros pagano gli errori di Alvarez e Llorente. Clamoroso il penalty di Alvarez: l’argentino segna, ma l’esecuzione è irregolare. Alvarez calcia di destro ma scivola, il pallone colpisce il piede sinistro prima di insaccarsi.

Il rigore viene considerato sbagliato

. Il Real Madrid fallisce solo un penalty con Vazquez, l’Atletico sbaglia anche con Llorente che colpisce l’incrocio. Rudiger realizza il rigore decisivo, il Real vola ai quarti dove affronterà l’Arsenal.

In queste ore,

al centro del dibattito c’è l’arbitro Marciniak

, colpevole secondo i tifosi dell’Atletico Madrid di essere troppo “vicino” al Real. In particolare, i sostenitori dell’Atletico fanno riferimento ad alcuni episodi degli ultimi anni, tra cui quello dell’8 maggio 2024, durante la semifinale di ritorno di Champions tra Bayern e Real. Sul punteggio di 2-1 per gli spagnoli (2-2 all’andata), al 103′ il polacco annulla il gol del pari di De Ligt, fischiando prima del tocco dell’ex Juve per un fuorigioco dubbio di Mazraoui. In quel caso, l’assistente avrebbe dovuto aspettare la fine dell’azione prima di segnalare l’eventuale off-side, permettendo così l’intervento del Var.

Pochi giorni dopo, Marciniak torna a far parlare per un suo video nello spogliatoio – diffuso sui social da alcuni profili pro Barcellona – con un borsello del Real Madrid sulla scrivania. Con conseguente clamore mediatico e illazioni da parte dei tifosi anti-Real.

Sui social, in queste ore torna di attualità un altro episodio clamoroso, risalente alla finale del Mondiale 2022 in Qatar tra Francia e Argentina. Protagonista sempre Marciniak, con un episodio identico. Calcio di rigore per l’Argentina e gol di Messi, anche lì con un doppio tocco involontario del numero 10 dell’Albiceleste. In quell’occasione, però, nessuna revisione del Var. Tutto regolare e rete convalidata all’Argentina. Non proprio un esempio di uniformità di giudizio.