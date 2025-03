Morto il padre fondatore dei Papaboys, Daniele Venturi aveva 55 anni

(Adnkronos) – E’ morto Daniele Venturi, il padre fondatore dei Papaboys. Deceduto all’ospedale di Siena, aveva 55 anni. Non sono ancora chiare le cause della morte, per questo è stata disposta l’autopsia. Il funerale si terrà sabato, a Massa Marittima, paese dove Daniele viveva.

Fondatore e anima dell’Associazione Nazionale Papaboys, nata nel 2000 per la Giornata Mondiale della Gioventù di Giovanni Paolo II, Daniele era un vulcano di idee. Di recente aveva dato vita al settimanale il ‘Pensiero’, con meditazioni e riflessioni sulla Chiesa e sul Vangelo. Tra i tantissimi progetti ancora da realizzare, il fondatore dei Papaboys, facendo gli auguri al Papa di pronta guarigione, aveva dato appuntamento ai suoi boys per il 28 luglio a Roma, per il Giubileo dei giovani.