Riarmo Unione Europea spacca il Pd, pressing su Schlein: “Ora confronto”

(Adnkronos) – La Difesa europea non salva il Pd. Anzi, lo spacca. A Strasburgo, al momento del voto sul piano ReArmEu, gli europarlamentari dem si sono divisi: 10 favorevoli e 11 astenuti. Non un banale testa a testa, che già sarebbe una notizia, ma una spaccatura politica. La prima, almeno così evidente, nella gestione di Elly Schlein. I riformisti dem, infatti, si sono tutti schierati per il sì. Mentre sino all’ultimo istante il capo delegazione Nicola Zingaretti ha lavorato per portare il gruppo sull’astensione in modo da disinnescare ogni tentazione a votare no. Ma la frattura non si è ricomposta.

Dopo il voto, la segretaria dem ha tenuto il punto, confermando le “molte critiche” avanzate su ReArmEu: “Quel piano va cambiato” e per farlo “continueremo a impegnarci ogni giorno”, ha detto tra le altre cose. Ma l’onda del voto sulla Difesa Ue è arrivata fino al Nazareno, aprendo una discussione interna al partito in cui è riemersa anche la parola ‘magica’ Congresso.

La foto di Strasburgo, del resto, è netta. Per il sì si sono schierati Stefano Bonaccini (il presidente del partito), Antonio Decaro, Giorgio Gori, Elisabetta Gualmini, Giuseppe Lupo, Pierfrancesco Maran, Alessandra Moretti, Pina Picierno, Irene Tinagli, Raffaele Topo.

Tra gli astenuti Zingaretti, Lucia Annunziata, Brando Benifei, Annalisa Corrado, Camilla Laureti, Dario Nardella, Matteo Ricci, Sandro Ruotolo, Cecilia Strada, Marco Tarquinio, Alessandro Zan. Dalle tabelle dell’aula emerge tra l’altro che nel gruppo S&D gli unici ad astenersi sono stati gli italiani più un bulgaro, un irlandese e uno sloveno. Per non farsi mancare nulla, c’è stato anche il ‘giallo’ Annunziata, inizialmente conteggiata tra i sì e poi conteggiata come astenuta.

Mentre a Strasburgo i più maliziosi hanno enfatizzato non solo la presenza di Nardella tra gli astenuti, ma soprattutto quella di Strada e Tarquinio: apertamente contrari al Piano Ue, alla vigilia erano dati certi tra i no. “C’è stato l’aiutino per non far vincere il sì”, ha valutato un eurodeputato dem. Lo stesso Tarquinio, del resto, a Un giorno da pecora ha ammesso: “Se avessi votato no sarebbe mancato quel po’ di più che ha consentito alla delegazione Pd di avere la maggioranza pro Elly Schlein”.

“E’ stata sconfitta la linea dell’astensione? E’ stato sconfitto il no, perché si partiva dal no”, è stata la valutazione di Lia Quartapelle. La deputata dem è stata tra quelli che hanno subito chiesto l’apertura di un confronto interno. “Dobbiamo dimostrarci all’altezza. Il Pd, un grande partito, deve argomentare dove vuole stare con una discussione che sino ad ora non c’è stata”, ha spiegato. Sulla stessa linea Piero Fassino e anche Marianna Madia: “Abbiamo la necessità di discutere e capire. Non possiamo fare tutto questo stando zitti o con un mezzo voto. Congresso o Direzione? Va bene tutto, basta che ci sia una discussione”, ha detto la deputata.

Ai riformisti ha risposto Laura Boldrini: “Mi sarei aspettata che il gruppo del Pd al Parlamento europeo votasse compatto sull’astensione, che è la strada trovata dalla segretaria Schlein. Non è il momento di alimentare divisioni”. Ma anche nell’area di maggioranza interna non è mancata la chiamata al confronto: “E’ giusto che ci sia una discussione seria. E’ una responsabilità che abbiamo tutti ed è interesse della segretaria, che io sostengo, che questa discussione si faccia nelle forme e con la rapidità necessarie”, ha detto Gianni Cuperlo. Mentre è stato Andrea Orlando a chiedere un Congresso tematico: “Potrebbe essere utile anche per portare la discussione fuori dal solo gruppo dirigente” e per “chiarirsi le idee”.