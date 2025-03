Russo (Aifa): “Con revisione processo distribuzione -13% costi per Ssn”

(Adnkronos) – Dopo un anno dall’introduzione delle norme nella Legge di Bilancio 2024 sulla distribuzione di alcune categorie di farmaci “abbiamo fatto il bilancio consuntivo di quella che è stata la prima applicazione di questa normativa, che ha evidenziato degli effetti economici positivi con un significativo trasferimento di medicinali da una modalità di erogazione che incide con un meccanismo organizzato che porta in particolar modo il paziente a dover ritornare due volte in farmacia o addirittura a ottenere questo medicinale, attraverso le farmacie distrettuali ad una modalità convenzionata che quindi consente una pronta disponibilità di questi medicinali a fronte della ricetta medica nella farmacia sotto casa o in prossimità”. Lo ha detto all’Adnkronos Salute Pierluigi Russo, direttore tecnico scientifico dell’Agenzia Italiana del Farmaco intervendo oggi, al ministero della Salute, per l’evento ‘Farmaco accessibile: bilanci e prospettive. Un anno dalla norma’ .

“Il provvedimento ha un valore molto importante – sottolinea Russo – soprattutto nelle zone d’Italia dove i presidi sanitari sono più distanti e quindi questo ha un effetto positivo in termini di mantenimento della continuità terapeutica soprattutto per malattie croniche, come il diabete”. “Grazie alla riclassificazione degli antidiabetici a base di gliptine, e grazie al fatto che si è rivisto il processo di distribuzione di tali farmaci c’è stata una maggiore aderenza terapeutica. Inoltre, l’impatto economico che abbiamo registrato è sostanzialmente una riduzione dei costi per il Servizio sanitario nazionale pari a poco più del 13%. Registriamo un avanzo rispetto al tetto della spesa farmaceutica convenzionata per fine anno che registrerà sempre un avanzo importante comunque di oltre 600 milioni di euro”.

L’impatto “è complessivamente positivo, sulla base di questi risultati il tavolo di monitoraggio del ministero della Salute ha dato mandato all’Agenzia italiana del farmaco di procedere con l’individuazione entro il 30 di marzo 2025 di una nuova categoria terapeutica che possa essere in qualche modo considerabile per il trasferimento, la riclassificazione da A-PHT ad A” conclude.