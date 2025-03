Sostenibilità, Letexpo2025: la rigenerazione urbana non è un’opzione ma una necessità strategica

(Adnkronos) – “La rigenerazione urbana non è più un’opzione, ma una necessità strategica”. Questo il messaggio chiave emerso dalla tavola rotonda ‘Verso il 2030: esempi reali e concreti di rigenerazione urbana’ che si è svolta presso l’Alis hub a Veronafiere nell’ambito di Letexpo2025. L’incontro ha visto la partecipazione di alcuni dei maggiori esperti del settore edile, architetti e ceo di aziende innovative, impegnati nella trasformazione delle città attraverso progetti di riqualificazione già realizzati o in fase di sviluppo. L’obiettivo? Ripensare gli spazi urbani per renderli più sostenibili, efficienti e competitivi, tutelando al contempo il patrimonio storico, sociale e culturale.

Moderatore dell’incontro Gabriele Barucco, relatore della Legge regionale sulla Rigenerazione urbana (legge regionale 18/2019) e membro del direttivo Alis, che ha coordinato il dibattito e fornito un quadro chiaro delle sfide e delle opportunità, sottolineando il ruolo cruciale di aziende e istituzioni in questo processo che non solo mobilita investimenti e crea occupazione, ma rivitalizza anche l’intera struttura economico-sociale.

“Non possiamo permetterci – ha sottolineato Barucco – di rimanere immobili. E’ necessario promuovere e incentivare attività che migliorino i centri urbani, per garantire competitività economica, qualità della vita e sostenibilità ambientale. Le città devono evolversi e per rispondere a queste esigenze è fondamentale avere una visione strategica che permetta di unire le competenze a investimenti mirati per trasformare il tessuto urbano in un modello virtuoso di sviluppo”.

Nel corso della tavola rotonda, sette figure di spicco del settore hanno condiviso le loro esperienze e illustrato vari progetti di recupero e valorizzazione di aree dismesse, dimostrando come le imprese, attraverso soluzioni innovative e tecnologie avanzate, siano protagoniste attive nel restituire al territorio spazi vivibili e funzionali.

Sono intervenuti Giulio Arnoldi, ceo & founder Hw style srl, Armando Casella, ceo DVArea e Dva-Dvision architecture, Mario Cassinelli, Titolare dello studio di architettura Mca & partner Crs spa, Claudio Forlani, ceo ed esperto in general contracting, Giuseppe Lupi, ceo della holding del Gruppo Spider, Marco Rossi, ceo Risposta serramenti srl e Giampietro Tonani, direttore commerciale di Marlegno srl Costruire sostenibile.

Tra i principali temi affrontati, l’integrazione di soluzioni paesaggistiche innovative, il recupero e la riprogettazione di spazi industriali e l’adozione di tecniche edilizie a basso impatto ambientale, con particolare attenzione al ruolo delle nuove tecnologie nello sviluppo urbano e alle strategie innovative per migliorare l’efficienza energetica degli edifici. A seguire, un momento conviviale presso lo stand di Formazienda promosso da Alia e dall’Associazione circolo delle imprese. Un’occasione informale per festeggiare l’ingresso di Tribeca in Alis, per rafforzare sinergie e avviare nuove collaborazioni tra aziende e stakeholder.