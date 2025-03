Alessandria, morto bimbo di 2 anni caduto dal terzo piano

(Adnkronos) – Non ce l’ha fatta il bimbo di due anni che lunedì era caduto dal terzo piano di uno stabile di Alessandria per cercare di raggiungere il giocattolo caduto gli oltre il davanzale. Soccorso, il piccolo era stato ricoverato in ospedale, ma le sue condizioni erano subito apparse molto gravi per le lesioni subite durante la caduta.

Dalle ricostruzioni degli investigatori, al momento dell’accaduto, il bimbo si trovava in casa con la mamma che stava allattando il fratellino quando si sarebbe sporto precipitando nel cortile. Tra i primi a accorrere sul luogo della tragedia la nonna.