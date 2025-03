Busitalia, Lo Piano “Entro l’estate 44 milioni per 111 bus nuovi”

NAPOLI (ITALPRESS) – “La prima novità di Busitalia è che entro l’estate arriveranno 111 bus di ultima generazione, un investimento di 44 milioni che vogliamo mettere in campo nel settore del turismo”. Lo annuncia l’amministratore delegato di Busitalia, Serafino Lo Piano, parlando a margine di un panel alla Bmt di Napoli per svelare le nuove soluzioni per la mobilità turistica pensate dall’azienda del gruppo Ferrovie dello Stato. “Ci sono dei collegamenti che facciamo con degli aeroporti – spiega Lo Piano -. Il primo è con l’aeroporto di Salerno, poi Perugia, Orio al Serio verso Brescia e Verona e ci saranno delle novità che anticipo perché faremo dei collegamenti da Padova verso Cortina. Ci sono poi anche dei collegamenti all’interno del Lago Trasimeno: molti pensano che Busitalia sia soltanto bus, ma noi abbiamo anche delle navi. Vogliamo far entrare – spiega Lo Piano – il concetto del bus intermodale verso altri mezzi di trasporto e impianti come possono essere gli aeroporti. L’obiettivo è muovere il turismo italiano, e non solo, anche a livello internazionale”.

