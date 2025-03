Frankie Dettori, chi è il fantino italiano che ha dichiarato bancarotta

(Adnkronos) –

Frankie Dettori in bancarotta. Il fantino italiano, uno dei più famosi e vincenti di sempre, ha rilasciato un’intervista choc in cui ammette di aver dilapidato tutto il suo patrimonio, pari a 20 milioni di euro: “Negli ultimi sei mesi, i miei consulenti hanno lavorato nel tentativo di trovare una soluzione alla mia situazione finanziaria. Purtroppo non è andata bene, presenterò istanza di fallimento”, ha detto a Mail Sport.

“Sono rattristato e imbarazzato e consiglierei agli altri di prendere più saldamente le redini delle proprie questioni finanziarie. La bancarotta è una decisione importante e le conseguenze influenzeranno per molti anni la mia vita. Sono sollevato di poter porre fine a questa questione, questo mi consente di ripartire e concentrarmi sulla mia carriera equestre internazionale”, ha concluso. Ma chi è Dettori?



Frankie Dettori è figlio di Gianfranco Dettori, stella dell’ippica, che lo guida fin da bambino nella disciplina. Nato a Milano nel 1970 Lanfranco, poi soprannominato Frankie, è riuscito a superare i risultati di suo padre, diventando uno dei fantini più famosi e vincenti di sempre. Le sue prestazioni gli sono valse i favori della regina Elisabetta II, grande appassionata di cavalli, che decise di affidargli i propri purosangue. Le vittorie di Dettori gli hanno permesso così di diventare membro dell’Impero Britannico e di presenziare più volte a Buckingham Palace.

La corsa prediletta di Dettori è quella di Ascot, tempio dell’ippica britannico, di cui Frankie detiene il record di sette vittorie conquistate. Non solo trionfi nella sua carriera però. Nel 2012 risultò positivo, dopo un controllo antidoping, alla cocaina e fu squalificato per sei mesi. Nel 2017 è diventato il primo nella storia a vincere cinque volte il Prix de l’Arc de Triomphe, una delle corse europee più prestigiose. Dettori annuncia il ritiro nel 2023, salvo poi tornare e proseguire la carriera negli Stati Uniti.