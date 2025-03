Grande Fratello, puntata 13 marzo: chi è stato eliminato?

(Adnkronos) –

Stefania Orlando è stata eliminata dal Grande Fratello. La concorrente ha dovuto abbandonare la Casa nel corso della puntata del reality show andata in onda ieri, giovedì 13 marzo. È stato un appuntamento ricco di sorprese, confronti e rivelazioni. Ecco il riassunto della trentanovesima puntata.

Il primo blocco è stato dedicato a Helena Prestes e alla gelosia che la concorrente prova nei confronti di Javier Martinez e di Zeudi Di Palma. La modella brasiliana crede che Zeudi sia gelosa di lei e che continui a provarci con Javier nonostante lui stia con Helena: “Io non mi fido di Zeudi, gioca con i sentimenti delle persone e non voglio che lui parli con lei”, ha tuonato la modella.

Spazio a Stefania Orlando, che prima del verdetto del televoto, è chiamata a confrontarsi in studio con Beatrice Luzzi. Tra le due non scorre buon sangue e infatti l’attrice ha ribadito di non aver apprezzato l’atteggiamento adottato in Casa dalla concorrente, e Stefania le ha contestato di essere stata attaccata per delle opinioni rilasciate prima di prendere parte a questa edizione Grande Fratello. Cesara Buonamici in studio ha preso le difese di Stefania: “Non sopporto che venga usato il disprezzo umano verso quelli che hanno un’opinione diversa dalla tua”.

Al termine della puntata, i concorrenti in nomination sono Chiara Cainelli, Mariavittoria Minghetti, Helena Prestes, Shaila Gatta e Javier Martinez. Il pubblico dovrà votare il concorrente che vuole salvare.