Grande Fratello, televoto ‘truccato’? Codacons prepara un esposto per truffa aggravata

(Adnkronos) – Il Codacons e Assourt stanno preparando un esposto per il possibile reato di truffa aggravata in merito al caso del televoto del Grande Fratello. A quanto apprende l’Adnkronos, l’associazione dei consumatori sta preparando un documento che presenterà domani alla procura della Repubblica di Milano, dove ha sede Mediaset, in cui si chiederà di fare luce sulle dinamiche relative al televoto della trasmissione di Canale 5. A fare da detonatore sarebbero state le dichiarazioni rilasciate ieri dal conduttore Alfonso Signorini ai microfoni di ‘Striscia la Notizia’ nel corso della consegna del ‘Tapiro d’Oro’ per le polemiche suscitate dal programma.

Signorini “ha parlato di gruppi organizzati in grado di alterare l’esito delle votazioni e di vanificare quindi le preferenze di chi, in buona fede, da casa spende soldi per votare il proprio concorrente preferito”, fatti che “potrebbero evidenziare fattispecie penalmente rilevanti come quella della truffa aggravata a danno di una moltitudine di soggetti”, spiega il Codacons all’Adnkronos.

“Altra anomalia che la magistratura dovrà accertare è la circostanza, denunciata dallo stesso Signorini, secondo cui l’audience garantito da alcuni concorrenti spingerebbe la produzione del Grande Fratello a non eliminarli dal programma nonostante il voto contrario del pubblico, di fatto rendendo inutile la spesa degli utenti per il televoto”, affonda l’associazione dei consumatori. Proprio sul tema del Gf sul sito di Assourt è stata aperta la piattaforma ‘Reality shock’, dove tutti i telespettatori possono diventare parte attiva segnalando e denunciando irregolarità, scorrettezze e anomalie.