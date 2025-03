Onorato: “Maratona, Sei Nazioni e Serie A in un weekend. Roma all’altezza delle grandi città”

(Adnkronos) – La Maratona di Roma, gli stadi di Roma e Lazio, gli Internazionali di tennis ma anche il Sei Nazioni di rugby e le gare di Serie A all’Olimpico. Tutto in una sola città sempre più pronta per ospitare i grandi eventi come ha spiegato l’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato, in una intervista all’Adnkronos.

La trentesima maratona di Roma ha numeri da record e arriva nell’anno giubilare, e per la prima volta il traguardo è al Circo Massimo.

“Sarà un grande spettacolo per un’edizione da record con oltre 50 mila iscritti. È la prova che il nostro patrimonio si può tutelare e valorizzare anche con i grandi eventi, che sono un mezzo per promuovere luoghi storici in una chiave più moderna. La città si prepara a vivere un weekend di festa, sia a livello sportivo che sociale: tra il Sei Nazioni di rugby con Italia-Irlanda il sabato, la Maratona e Roma-Cagliari di domenica. Ringrazio il prefetto Giannini e tutte le forze dell’ordine che consentiranno alla città di ospitare in contemporanea e in sicurezza eventi da decine di migliaia di persone, tra cui 20 mila irlandesi in arrivo per il Sei Nazioni e altri 20 mila stranieri che correranno la maratona”.

A che punto è il progetto per lo stadio della Roma, è vero che potrebbe essere presentato in Campidoglio il 21 aprile, Natale di Roma?

“Il Comune di Roma ha fatto tutto quello che doveva fare in tempi record. Ora tocca alla società”.

Per quanto riguarda lo stadio della Lazio, prima di valutare il progetto di Lotito il Campidoglio deve pronunciarsi su quello presentato dall’associazione d’imprese di cui fa parte la Roma Nuoto?

“La premessa è che, indipendentemente dalla Roma Nuoto o dalla Lazio, il nostro obiettivo è mettere la prima pietra per riaprire il Flaminio. Occorre ricordare che il progetto presentato sotto la Giunta Raggi dalla Roma Nuoto lo abbiamo riattivato noi con la Conferenza dei servizi. E in questi mesi abbiamo seguito i lavori con la massima trasparenza e rapidità, come facciamo sempre per ogni progetto. Nelle prossime settimane l’iter sarà concluso”.

C’è stata la presentazione del nuovo progetto del Foro Italico per gli Internazionali d’Italia con l’inclusione dello Stadio dei Marmi, l’ennesimo upgrade per il torneo.

“Il livello degli Internazionali d’Italia si sta alzando di anno in anno con un grande impegno di Sport e Salute e Federtennis. Una crescita che va di pari passo con quella di una città che sta cambiando faccia grazie al lavoro della Giunta Gualtieri e a tanti investimenti pubblici e privati. Gli appassionati italiani e stranieri che verranno al Foro Italico per il grande tennis, oltre che ammirare un site rinnovato, troveranno una Roma più moderna, attrattiva e accogliente”.

Gli Internazionali di tennis di Roma possono diventare secondo lei il quinto Slam e che impatto potrebbero avere sulla città?

“Sarebbe un grande risultato. Roma non è più la città dei ‘no’, c’è un approccio diverso. Roma deve essere ambiziosa, senza limiti. Sono convinto, e i numeri in crescita esponenziale di questi tre anni lo dimostrano, che i grandi eventi siano un volano per la crescita della città: creano ricadute economiche, nuovi posti di lavoro e sono una strepitosa vetrina promozionale per Roma”.

Roma è sempre più la città dei grandi eventi sportivi e non solo, avete già in mente nuove sfide?

“Sarà una stagione estiva molto intensa, alziamo l’asticella ogni anno. Oltre ai tanti eventi sportivi e manifestazioni diventate una tradizione, come il Tim Summer Hits a ingresso gratuito a Piazza del Popolo, suoneranno qui i migliori artisti italiani e stranieri: da Achille Lauro a Ed Sheeran, dai Duran Duran a Cremonini, da Gianna Nannini a Zucchero e, solo per citarne alcuni, Ultimo e Vasco Rossi. E poi avremo degli appuntamenti unici di moda di cui parlerà tutto il mondo. Sfileranno nella Capitale, nei luoghi più iconici, Dior e Dolce&Gabbana, che non aveva mai scelto Roma come location”. (di Emanuele Rizzi)