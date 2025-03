Padre accoltella e uccide il figlio durante una lite, arrestato 71enne

(Adnkronos) – E’ morto ieri sera in ospedale il 44enne accoltellato in casa dal padre 71enne a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi. E’ accaduto mercoledì durante l’ennesima lite familiare dovuta probabilmente a una dipendenza del figlio che creava continue tensioni familiari. Sul caso indagano i carabinieri che hanno arrestato il presunto autore, ora in carcere. All’inizio l’accusa era di tentato omicidio, successivamente trasformatasi in omicidio. In casa era presente anche una donna.

Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio del 12 marzo. Alla centrale operativa della Compagnia dei carabinieri è pervenuta la segnalazione di una colluttazione tra i due uomini, già noti alle forze dell’ordine, padre e figlio, avvenuta all’esterno della loro abitazione. Nel corso del violento scontro fisico, scaturito da motivi banali, il genitore ha impugnato un coltello con il quale ha colpito il figlio che è caduto con una copiosa perdita di sangue dalla profonda ferita che aveva riportato all’addome.

Il 44enne è stato subito soccorso dai carabinieri intervenuti e accompagnato dal personale medico del 118 al presidio ospedaliero “Camberlingo” dove è stato sottoposto a preliminari accertamenti sanitari e, considerate le gravi condizioni, successivamente trasferito all’Ospedale “Perrino” di Brindisi, dove, dopo il ricovero in prognosi riservata, è morto ieri pomeriggio a causa delle gravi lesioni riportate. A conclusione delle indagini, i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato il 71enne.