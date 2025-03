Terremoto Campi Flegrei, sciame sismico terminato: registrate 20 scosse

(Adnkronos) – Terremoto ai Campi Flegrei, lo sciame sismico che ha avuto inizio con la scossa di magnitudo 4.4 di giovedì notte nell’area è terminato. L’ha comunicato l’Osservatorio Vesuviano, sede di Napoli dell’Ingv, al Comune di Pozzuoli. Secondo l’Osservatorio, si sono verificati 20 terremoti compresi tra magnitudo 0 e magnitudo 4.4, la scossa più forte da inizio 2025, dopo quella di maggio 2024.

L’evento bradisismico è stato avvertito in tutti i quartieri di Napoli, nella provincia di Napoli ed anche ad Avellino e Salerno. Nonostante la pioggia, la gente si è riversata per strada un po’ ovunque, soprattutto a Pozzuoli, a Bacoli e al quartiere Bagnoli.

Nessun ferito grave, è per fortuna il bilancio dopo ore di verifiche e controlli effettuati ieri. A Pozzuoli è scattato l’allarme per il crollo del controsoffitto di un’abitazione: i Vigili del Fuoco sono intervenuti e hanno estratto dalle macerie una donna, rimasta ferita in modo non grave. A pochi chilometri da Pozzuoli, a Bagnoli, i Vigili del fuoco hanno estratto dalle case alcune persone rimaste bloccate ai piani superiori, poiché le porte d’ingresso delle abitazioni non si aprivano.