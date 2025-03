Vettori torna a combattere: a Las Vegas la sfida con Dolidze

(Adnkronos) –

Marvin Vettori torna a combattere. Due anni dopo, il lottatore italiano torna a disputare un incontro di MMA domani, sabato 15 marzo, contro il georgiano Roman Dolidze all’Apex Center di Las Vegas. Vettori è stato assente dall’ottagono a causa di un grave infortunio alla spalla destra che ha interessato anche i muscoli del bicipite. Dopo un’operazione chirurgica e un lento processo di recupero e allenamento, è finalmente pronto.

Vettori ha già affrontato Dolidze nel 2023 in un match disputatosi a Londra e vinto, per verdetto unanime, proprio dall’italiano. “Pensavo che avrei combattuto contro Kopylov, invece è Dolidze”, ha commentato Vettori, “ma era tanta la voglia di tornare che non mi interessava contro chi”. L’ultima apparizione di Vettori sull’ottagono è stata sempre nel 2023, quando ha subito una dura sconfitta dall’allora numero 4 dei ranking Jared Cannonier.

Il match sarà molto importante per il proseguo della carriera di Vettori, che a 31 anni e dopo due fermo non può più permettersi pause. Al momento è ottavo nel ranking Ufc, posizione ottenuta due anni fa e mantenuta anche nel periodo di stop. L’incontro con Dolidze potrebbe rilanciare le speranze del trentino di guadagnarsi una sfida per il titolo pesi medi, oppure potrebbe affondarlo.

Il match tra Marvin Vettori e Roman Dolidze è in programma sabato 15 marzo alle 22 ora italiana. L’incontro sarà trasmesso in diretta televisiva sui canali Eurosport e sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo, sulla piattaforma Eurosport, su Discovery+ e Dazn.