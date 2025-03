Ferrari flop in qualifiche Gp Australia, Leclerc e Hamilton: “Delusione”

(Adnkronos) –

“Un risultato deludente”. Charles Leclerc e Lewis Hamilton non cercano scuse dopo il flop della Ferrari nelle qualifiche del Gp di Australia 2025. Le rosse partiranno dalla quarta fila nel primo Gp della stagione di Formula 1 in programma a Melbourne domani, 16 marzo.

“La performance oggi non è stata la stessa rispetto a ieri. Penso di sapere cosa sia successo ma dobbiamo analizzare i dati, settimo e ottavo posto sono un risultato deludente”, dice Leclerc a Sky dopo le qualifiche.

“Non avrei pensato ad un risultato del genere nemmeno nel peggiore dei casi. Questo è solo un punto di partenza, la stagione è lunga. Non dobbiamo fare miracoli domani, dobbiamo conquistare punti e lavorare per tornare davanti. La macchina ha potenziale, è cambiata abbastanza tra Q2 e Q3 oggi e nella terza manche non ho ritrovato lo stesso feeling”, aggiunge il monegasco, che in griglia sarà affiancato da Hamilton.

“Sono soddisfatto dei progressi nel weekend, abbiamo ottimizzato la macchina giorno dopo giorno. La monoposto si comporta in modo molto diverso rispetto alla Mercedes che ho guidato per tanti anni, ci ho messo un po’ per abituarmi”, dice Hamilton, al primo weekend in rosso. “Alla fine sono riuscito ad avvicinarmi a Charles ed è positivo. Siamo un po’ indietro rispetto alle aspettative, dobbiamo capire perché”, aggiunge.