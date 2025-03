Fabrizio Corona ammonito dal Questore: “Atti persecutori a Fedez”

(Adnkronos) – Fedez ha chiesto e ottenuto come è emerso oggi, domenica 16 marzo, l’ammonimento del questore di Milano nei confronti di Fabrizio Corona, dopo le ‘reiterate’ rivelazioni sulla vita privata e sulle presunte amanti del rapper. Lo riferisce il Corriere della Sera spiegando che per Fedez Corona ha tenuto “un comportamento pesantemente vessatorio: ripetute molestie, diffamazioni e pubblicazioni fraudolente di conversazioni private, che mi hanno determinato un fortissimo stato d’ansia e stress emotivo”. “Sono terrorizzato dalle falsità che Corona potrà pubblicare contro di me e la mia famiglia” dice Fedez.

La vicenda viene ampiamente trattata da Selvaggia Lucarelli, che sul proprio profilo Instagram ricorda di aver presentato 7 denunce nei confronti di Corona: “La prima è del gennaio 2024, ne sono seguite altre 6 nell’indifferenza più totale della procura (neppure una conclusione delle indagini). Sono stata sempre in silenzio subendo insulti, offese, minacce estese a mio figlio e al mio fidanzato oltre che velatamente anche a mio fratello”. Due settimane fa, Lucarelli ha chiesto l’ammonimento per Corona, il provvedimento identico a quello ottenuto da Fedez. La giornalista nella circostanza ha fatto presente che “Corona sarebbe andato a teatro a Milano per replicare uno spettacolo che aveva già fatto a Torino in cui mi aveva umiliata e che mi perseguitava ormai quotidianamente. Tutto archiviato dopo due giorni. Le mie querele per diffamazione sono lì ignorate da più di un anno”.