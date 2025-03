Macedonia del Nord, incendio e strage in discoteca: almeno 50 morti

(Adnkronos) – Almeno cinquanta persone sono morte nell’incendio scoppiato in una discoteca di Kocani, in Macedonia del Nord. Lo riporta l’agenzia locale Mia, citando fonti del ministero dell’Interno e precisando che nel momento in cui è scoppiato l’incendio nella discoteca della cittadina a circa 100 chilometri dalla capitale Skopje vi erano “circa 1500 persone che assistevano ad un concerto”.