Maratona di Roma, doppietta Kenya: vincono Ngeno e Chepkwony

(Adnkronos) – Doppietta del Kenya nella maratona di Roma 2025. Tra gli uomini trionfa Robert Ngeno. Nella gara femminile, bis di Betty Chepkwony.

La gara degli uomini si snoda con un copione equilibrat. Un nutrito gruppo di testa, costituito dai keniani Luke Kiprop, Brian Kipsang, Robert Ngeno, Joshua Kogo, Dominic Kiprono, Fredrick Kibii, Samwel Kiptoo e Hammington Cherop detta il ritmo senza strappi.

Ngeno spezza l’equilibrio al 40esimo km con una leggera accelerazione per andare a vincere in 2h07’35”. Alle sue spalle il connazionale Brian Kipsang, attardato di 15”, che si deve accontentare della piazza d’onore per aver tagliato il traguardo in 2h07’58”. Il Kenya monopolizza il podio con il terzo posto di Joshua Kogo in 2h08’01”. Primo degli azzurri e ottavo assoluto Daniele Meucci (CS Esercito) in 2h12’44”. Luca Parisi (SS Lazio Atl. Leggera) è decimo assoluto in 2h20’01”, Marco Filippi (Asd KM Sport) è 19° in 2h29’20”.

La prova femminile si accende già al km 10 nel gruppo di testa nel quale sono solide le keniane Rebecca Kangogo e Betty Chepkwony e le etiopi Shegae e Maeregu con le italiane Ayse Sonmez Burcin e Debora Sartori in 11a e 12a posizione. Al 25esimo km Kangogo, Gebre e Chepkwony assumono la testa di gara e consolidano le loro posizioni al 31esimo.

Chepkwony trionfa in 2h26’16”, piazza d’onore per l’etiope Selam Fente Gebre in 2h28’22”, terzo gradino per la keniana Rebecca Kangogo in 2h31’16”. Prima per l’Italia e ottava assoluta Burcin Ayse Sonmez (SS Lazio Atl. Leggera) in 2h45’39”.