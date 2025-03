Strage via Fani, legale famiglie: “Istanza a procura Roma per ascoltare ex Br Azzolini”

(Adnkronos) – Quarantasette anni fa la strage di via Fani. A morire per mano delle Brigate Rosse, il 16 marzo 1978 durante il sequestro del leader della Democrazia cristiana Aldo Moro, sono Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Giulio Rivera, Francesco Zizzi, Raffaele Iozzino. Dopo 55 giorni, il cadavere dello statista verrà fatto ritrovare nel bagagliaio di un’auto.

“Chiederò con un’istanza alla procura di Roma di sentire l’ex brigatista Lauro Azzolini in relazione all’intercettazione in cui afferma che a via Fani c’era un’altra persona mai indagata”, riferisce oggi all’Adnkronos l’avvocato Valter Biscotti, legale dei familiari dei caduti nella strage di via Fani. “Vogliamo che sia accertata tutta la verità – spiega – perché anche sui fatti di via Fani ci sono ancora molti punti oscuri”.