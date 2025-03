Eurovision 2025, svelate tutte le canzoni: Italia protagonista a Basilea

(Adnkronos) – Con l’annuncio delle ultime canzoni in gara, provenienti da Georgia, Francia e Malta, il quadro dell’Eurovision Song Contest 2025 è al completo. A meno di due mesi dall’inizio della manifestazione, che si terrà a Basilea dal 13 al 17 maggio, la febbre da Eurovision si fa sentire e l’Italia emerge come grande protagonista di questa edizione. Cantanti, canzoni e (forse) ospiti italiani sono infatti tra i pilastri della prossima edizione del contest. Oltre a Lucio Corsi, che rappresenterà l’Italia con ‘Volevo essere un duro’, e Gabry Ponte con ‘Tutta l’Italia’ per San Marino, anche l’Albania porta un tocco italiano con gli Shkodra Elektronike, duo elettropop composto da Beatrice Gjergji e Kolë Laca, entrambi con nazionalità italiana. I due vivono ad Auronzo di Cadore (Belluno) e hanno la loro base artistica a Milano.

Non mancano altre influenze italiane tra i partecipanti. Miriana Conte, cantante maltese in gara con il brano ‘Serving’, ha origini napoletane da parte di padre, mentre il controverso brano ‘Espresso Macchiato’ di Tommy Cash (Estonia) include alcune parole in italiano maccheronico, riportando un tocco ironico alla competizione. Tra le presentatrici dell’evento spicca Michelle Hunziker, italiana d’adozione, mentre un’altra sorpresa potrebbe provenire da Damiano David, frontman dei Måneskin e vincitore dell’Eurovision 2021. Secondo il tabloid svizzero ‘Le Matin’, Damiano potrebbe essere ospite della serata finale del 17 maggio, parallelamente alle voci sul possibile ritorno di Céline Dion, che vinse l’Eurovision nel 1988 per la Svizzera. Tuttavia, le condizioni di salute della cantante canadese rendono la sua partecipazione incerta.

Di seguito, l’elenco completo degli artisti e dei brani in gara all’Eurovision 2025, in ordine alfabetico: 1. Albania: Shkodra Elektronike – ‘Zjerm’ (albanese con alcune parole in latino); 2. Armenia: Parg – ‘Survivor’ (inglese); 3. Australia: Go-Jo – ‘Milkshake Man’ (inglese); 4. Austria: JJ. – ‘Wasted Love’ (inglese); 5. Azerbaigian: Mamagama – ‘Run With U’ (inglese); 6. Belgio: Red Sebastian – ‘Strobe Lights’ (inglese); 7. Cipro: Theo Evan – ‘Shh’ (inglese); 8. Croazia: Marko Bošnjak – ‘Poison Cake’ (inglese); 9. Danimarca: Sissal – ‘Hallucination’ (inglese); 10. Estonia: Tommy Cash – ‘Espresso Macchiato’ (inglese con alcune parole in italiano maccheronico); 11. Finlandia: Erika Vikman – ‘Ich Komme’ (finlandese con alcune parole in tedesco); 12. Francia: Louane – ‘Maman’ (francese); 13. Georgia: Mariam Shengelia – ‘Freedom’ (inglese).

E ancora: 14. Germania: Abor & Tynna – ‘Baller’ (tedesco); 15. Grecia: Klavdia – ‘Asteromáta’ (greco); 16. Irlanda: Emmy – ‘Laika Party’ (inglese); 17. Islanda: VÆB – ‘Róa’ (islandese); 18. Israele: Yuval Raphael – ‘New Day Will Rise’ (inglese e francese con alcune parole in ebraico); 19. Italia: Lucio Corsi – ‘Volevo essere un duro’ (italiano); 20. Lettonia: Tautumeitas – ‘Bur man laimi’ (lettone); 21. Lituania: Katarsis – ‘Tavo Akys’ (lituano); 22. Lussemburgo: Laura Thorn – ‘La Poupée Monte Le Son’ (francese); 23. Malta: Miriana Conte – ‘Serving’ (inglese); 24. Montenegro: Nina Žižić – ‘Dobrodošli’ (montenegrino); 25. Norvegia: Kyle Alessandro – ‘Lighter’ (inglese); 26. Paesi Bassi: Claude – ‘C’est La Vie’ (francese e inglese); 27. Polonia: Justyna Steczkowska – ‘Gaja’ (polacco); 28. Portogallo: Napa – ‘Deslocado’ (portoghese).

29. Regno Unito: Remember Monday – ‘What The Hell Just Happened?’ (inglese); 30. Repubblica Ceca: Adonxs – ‘Kiss Kiss Goodbye’ (inglese); 31. San Marino: Gabry Ponte – ‘Tutta l’Italia’ (italiano); 32. Serbia: Princ – ‘Mila’ (serbo); 33. Slovenia: Klemen – ‘How Much Time Do We Have Left?’ (inglese); 34. Spagna: Melody – ‘Esa Diva’ (spagnolo); 35. Svezia: Kaj – ‘Bara Bada Bastu’ (svedese con alcune parole in finlandese); 36. Svizzera: Zoë Më – ‘Voyage’ (francese); 37. Ucraina: Ziferblat – ‘Bird of Pray’ (ucraino e inglese). di Loredana Errico