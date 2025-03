LDA, il messaggio dello staff: “Non può usare il telefono”. Cosa è successo

(Adnkronos) – “In questo momento abbiamo noi in mano il suo profilo, data l’impossibilità di Luca di utilizzare il telefono”, questa la comunicazione condivisa sui social dallo staff del cantante Luca D’Alessio, in arte LDA, che ha fatto preoccupare i fan.

“Vi aggiorneremo domani per spiegare le dinamiche che hanno portato a questa situazione. Chiediamo il rispetto della privacy e di non divulgare fake news data la delicatezza del momento e chiediamo a voi fan di restare uniti in questa situazione. Grazie a tutti”, si legge sul profilo del figlio di Gigi D’Alessio, dove sono sparite tutte le altre foto dal feed.

Il messaggio criptico ha fatto preoccupare i fan, tanto da spingere lo staff di LDA a rassicurare tutti sulle condizioni di salute del cantante: “Vogliamo rassicurare tutti che Luca sta bene, le circostanze che portano a non poter utilizzare il telefono NON RIGUARDANO LA SALUTE. Luca STA BENISSIMO quindi non preoccupatevi e come detto in precedenza non fate circolare FAKE NEWS”, si legge.