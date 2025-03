Roma, investita da un’auto in via Ardeatina: morta 56enne

(Adnkronos) – Una donna di 56 anni di nazionalità romena è morta dopo essere stata investita da un’auto questa mattina intorno le 6,30 in via Ardeatina, direzione Roma. Sul posto per i rilievi sono intervenute le pattuglie del IX gruppo Eur della Polizia Locale. Il conducente del veicolo, un italiano di 20 anni, è stato accompagnato in ospedale per gli accertamenti di rito. Indagini sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.