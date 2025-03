Santanchè: “Dimissioni? Non si è colpevoli fino a terzo grado di giudizio”

(Adnkronos) – L’udienza davanti al Gup, nella quale si dovrebbe decidere per l’eventuale rinvio a giudizio di Daniela Santanchè, nell’ambito dell’inchiesta su Visibilia “dovrebbe essere stata rimandata e comunque la stanno seguendo i miei avvocati. In ogni caso, io sono assolutamente tranquilla”. Lo dice la stessa ministra del Turismo, a margine di un evento a Palazzo Lombardia, rispondendo ai cronisti che le chiedono se abbia o no l’intenzione di rimanere nel governo, qualunque sarà l’esito, o stia valutando l’ipotesi di fare un passo indietro.

“Ci penseremo -spiega Santanchè- riflettiamo; intanto vediamo quali saranno i tempi e che cosa succederà. Io ho fiducia nella magistratura e sono confidente del mio comportamento, quindi sono tranquilla. Poi, come dice la Costituzione, non si è colpevoli fino al terzo grado di giudizio, quindi poi ognuno farà le sue valutazioni”.

La ministra, intanto, torna su un’altra vicenda in cui è stata chiamata in causa. E’ stata ‘accusata’ di aver regalato borse false a Francesca Pascale. “I miei avvocati hanno denunciato Francesca Pascale; grazie a Dio abbiamo trovato anche la fattura. Dunque ci vedremo in Tribunale e così metteremo fine a questa storia, che trovo un po’ imbarazzante e anche un po’ ridicola”, dice.