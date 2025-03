Terremoto a Catanzaro, scossa di magnitudo 3.4: evacuati scuole e uffici

(Adnkronos) – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4. è stata avvertita oggi lunedì 17 marzo alle 12.08 a Catanzaro. L’epicentro del sisma è stato registrato dalla Sala sismica Ingv di Roma a un chilometro da Tiriolo, paese a 10 chilometri dal capoluogo, a una profondità di 9 chilometri. La scossa è stata percepita distintamente anche dagli abitanti di Lamezia Terme.

In via precauzionale, diversi uffici e scuole della città sono stati fatti evacuare. Tra questi, il Convitto ‘Galluppi’, il plesso scolastico ‘Campanella’, l’Istituto ‘Rodari’, il liceo classico ‘Galluppi’. Non si segnalano danni a cose o persone, tuttavia in tanti si sono riversati in strada subito dopo l’episodio. La scossa avvertita oggi segue ad altre 20 registrate tra Catanzaro e i Comuni di Tiriolo, Marcellinara, Miglierina e Settingiano, tra le giornate di sabato e domenica scorsi.