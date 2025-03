Omicidio Garlasco, legale Sempio: “E’ più tranquillo, al lavoro con animo sereno”

(Adnkronos) – Andrea Sempio è “più tranquillo. Passato un po’ il clamore mediatico, ha inquadrato la sua situazione e oggi la affronta con un animo diverso e più sereno, quello di chi non ha nulla da nascondere”. Lo dice all’Adnkronos Massimo Lovati, il legale del 37enne, nuovamente indagato dalla procura di Pavia per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Sempio, 19enne all’epoca dei fatti, dopo aver ricevuto l’avviso di garanzia, ha preso un periodo di ferie, ma ora ha deciso di rientrare al lavoro. Anche perché – racconta l’avvocato Lovati – “la sensazione è che si vada per le lunghe, almeno 7-8 mesi” prima della conclusione delle indagini, aperte già due volte in passato su Sempio e in entrambi i casi archiviate.

Il 37enne lo scorso 13 marzo, accompagnato dagli avvocati Massimo Lovati e Angela Taccia, è stato sottoposto al tampone salivare, necessario a estrarre il suo Dna per il confronto con le tracce trovate sulle unghie di Chiara Poggi. Esami che non verranno svolti prima di qualche settimana. Nel frattempo i carabinieri del nucleo investigativo di Milano, a cui sono affidate le indagini su Sempio, in queste settimane stanno risentendo i suoi amici, tra cui il fratello della vittima, Marco Poggi, a cui l’indagato è ancora legato. “Sa che nessuno di loro dubita di lui”, dice l’avvocato Lovati.

Quanto alle nuove indagini che stanno svolgendo i carabinieri del nucleo investigativo di Milano, “noi prendiamo le cose come vengono e se poi ci saranno sviluppi su altre questioni che non sono mai state esaminate, come il supertestimone, ben venga! Spero anche io che finalmente si trovi chi effettivamente ha ucciso Chiara”, commenta il legale di Andrea Sempio. Per l’omicidio è stato condannato in via definitiva dalla Cassazione nel 2015 il fidanzato della vittima, Alberto Stasi. “E’ una verità processuale, che non è secondo me sostanziale”, osserva l’avvocato Lovati.