Sapir Berman nella storia del calcio, prima arbitra trans in match internazionale

(Adnkronos) – Irlanda del Nord-Montenegro è destinata a rimanere nella storia. La partita, valida per le qualificazioni agli Europei femminili Under 17, è stata infatti diretta da un’arbitra transgender. Sapir Berman, 30enne israeliana, è diventata così la prima donna trans ad arbitrare una partita internazionale di calcio. L’arbitra ha diretto la sua prima gara nel 2018, in un match di elite maschile. Tre anni dopo ha iniziato la sua transizione, diventando nel tempo un riferimento nel campionato israelino, dove lo scorso weekend ha diretto il big match tra Maccabi Tel Aviv e Hapoel Haifa.

“Diventare arbitra internazionale è un grande onore, un grande orgoglio”, ha detto Berman ai canali della Uefa, “ma è soprattutto l’opportunità di continuare a fare ciò che amo, nel mondo che mi ha plasmata e dove sono cresciuta”. L’arbitra israeliana dirigerà anche Kazakistan-Montenegro, partita in programma sabato prossimo.