Trump-Putin, quando c’è il colloquio oggi e cosa diranno

(Adnkronos) – Si terrà oggi, martedì 18 marzo, tra le 16 e le 18 (ora di Mosca, 14-16 in Italia) il colloquio tra il presidente Usa Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin. A confermarlo, come si legge sulla Tass, è stato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

Trump e Putin parleranno della “ulteriore normalizzazione delle relazioni” tra Stati Uniti e Russia, oltre che della situazione in Ucraina, ha detto ancora Peskov. “Ci sono già stati colloqui (tra Usa e Russia). L’inviato degli Stati Uniti, Steve Witkoff, è stato a Mosca, c’è stato un round di colloqui a Istanbul e c’è stato un primo colloquio tra i presidenti – ha detto Peskov – Ma ci sono molte questioni (in agenda), l’ulteriore normalizzazione delle nostre relazioni bilaterali e la soluzione della questione ucraina. Ci si aspetta che i Presidenti parlino di questo”.

“Non siamo mai stati così vicini a un accordo di pace”, ha detto Trump alla vigilia del colloquio con Putin. Parole confermate a stretto giro dalla Russia: “Non siamo mai stati più vicini di cosi alla pace. Siamo sulla linea delle 10 yard della pace”, ha detto Karoline Leavitt, portavoce della Casa Bianca, con una metafora legata al football: la meta è vicina e per centrare l’obiettivo, secondo le indiscrezioni, Trump potrebbe arrivare a riconoscere la Crimea come russa.

“L’Ucraina ha sostenuto la proposta americana di un cessate il fuoco temporaneo di 30 giorni. Ci aspettiamo dalla Russia che accetti senza condizioni questa proposta”, afferma il capo della diplomazia ucraina, Andrii Sybiha, citato in una nota del ministero degli Esteri di Kiev. Per Sybiha, “è tempo” per la Russia di “dimostrare se vuole davvero la pace”.

Posizione ribadita ieri dal presidente Volodymyr Zelensky nel corso di una conversazione telefonica con il presidente francese Emmanuel Macron. “L’Ucraina è pronta per un cessate il fuoco incondizionato di 30 giorni – ribadisce Zelensky – Tuttavia, per la sua attuazione, la Russia deve smettere di porre condizioni. Ne abbiamo parlato anche con il presidente Macron. Inoltre, abbiamo parlato del lavoro dei nostri team nel formulare chiare garanzie di sicurezza. La posizione della Francia su questa questione è molto specifica e la sosteniamo pienamente”.