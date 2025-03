Asus trionfa agli iF Design Awards 2025: 22 premi per l’Eccellenza nel Design

(Adnkronos) – Asus ha annunciato, per mezzo di una nota ufficiale, di aver ricevuto 22 prestigiosi iF Design Awards 2025, confermando la sua posizione di leader nel design di hardware per PC e gaming. Con un totale di 345 premi iF Design ricevuti dal suo primo anno di partecipazione, ASUS si distingue come il marchio taiwanese con il maggior numero di riconoscimenti, testimoniando il suo impegno costante per l’eccellenza e l’innovazione.

I prodotti premiati di Asus e Republic of Gamers (ROG) sono stati riconosciuti per il loro design innovativo in una vasta gamma di settori, tra cui gaming, elettronica di consumo, software, sanità, tecnologia mobile e networking. Tra i prodotti premiati, spiccano PC come l’ExpertBook P5405, Zenbook 14 e A14, Vivobook S14/S15/S16 e il ROG Phone 9 Pro, presentati al CES di gennaio.

“Questi riconoscimenti sono una testimonianza del duro lavoro e della dedizione incessante del team Asus, nonché del loro costante impegno nel fornire esperienze straordinarie e curare ogni dettaglio nei prodotti Asus”, ha dichiarato Mitch Yang, Chief Design Officer di Asus. “Grazie alla nostra filosofia di design incentrata sull’utente, creiamo prodotti dal design raffinato che superano le aspettative dei nostri clienti in termini di innovazione e funzionalità.”

Gli iF Design Awards, riconosciuti a livello globale come simbolo di eccellenza nel design dal 1954, celebrano le migliori realizzazioni nel design in vari settori, tra cui prodotto, packaging, comunicazione, architettura, UI e UX.