Buffon junior: “Giocare per la Repubblica Ceca? Scelta condivisa con i genitori”

(Adnkronos) – “Ho parlato un po’ con la mia famiglia e abbiamo deciso che giocare per la Repubblica Ceca sarebbe stato meglio per il mio percorso”. Louis Thomas Buffon, figlio dell’ex portiere azzurro Gianluigi Buffon e di Alena Seredova, ha spiegato durante un’intervista a “Diretta/Flashscore News” le motivazioni per cui ha deciso di accettare la prima convocazione della nazionale ceca.

“Mia mamma era felicissima, ma anche mio papà, proprio perché era la mia prima chiamata in una nazionale. Anche lui mi ha consigliato di scegliere la Repubblica Ceca, secondo noi è la miglior cosa”, ha raccontato Buffon junior. L’attaccante classe 2007 oggi gioca nel Pisa ed è allenato da Filippo Inzaghi, ex compagno di squadra di Gigi e con lui campione del mondo nel 2006.

Louis Thomas ora dovrà studiare la lingua: “Non parlo benissimo il ceco, ma da quando ho saputo che c’era la possibilità di venire in nazionale lo sto studiando. Ogni giorno passo più o meno dieci minuti su Duolingo. Ci metto impegno”.