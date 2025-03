(Adnkronos) – “Io sono innocente. Con questa storia non c’entro nulla. Lasciamo lavorare le autorità e vedrete che andrà tutto bene”. Lo afferma Andrea Sempio, indagato per la seconda volta (la prima è già stato archiviato) per l’omicidio di Chiara Poggi parlando a Chi l’ha Visto, questa sera in onda alle 21.20 su Rai 3.