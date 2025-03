Elisabetta morente, Carlo ha mentito a Harry per evitare l’arrivo di Meghan

(Adnkronos) – Il principe Harry non la prese affatto bene, quando suo padre, l’allora principe di Galles e futuro re, gli disse di correre, ma senza Meghan, a Balmoral, al capezzale della morente regina Elisabetta. Vi si precipitò tutta la famiglia reale, ma Charles aveva preso la difficile decisione di chiedere al figlio di andare a trovare la nonna da solo, senza la moglie, premettendo che anche alla principessa Kate, moglie del fratello, il principe William, era stato chiesto di rimanere a casa. Ma nella sua biografia ‘Charles III: New King, New Court, The Inside Story’, Robert Hardman afferma che a Kate non fu chiesto di stare lontana, ma che avesse scelto lei stessa, spontaneamente, di farlo. Secondo il biografo reale, la principessa aveva deciso di restare in Inghilterra assieme ai suoi tre figli, George, Charlotte e Louis, anziché andare in Scozia, che lo stesso giorno in cui la regina morì avrebbero dovuto iniziare la loro nuova scuola, l’esclusiva Lambrook di Ascot.

La decisione di Kate agevolò inaspettatamente la decisione di re Carlo, che voleva semplicemente che Meghan restasse lontana per evitare conflitti familiari, secondo il libro di Hardman. Harry stesso ha scritto del momento in cui suo padre gli disse che la moglie non avrebbe potuto raggiungerlo a Balmoral. Nella sua autobiografia ‘Spare’, afferma che il padre “ha detto che ero il benvenuto a Balmoral, ma non voleva… lei. Ha iniziato a esporre le sue ragioni, che erano assurde e irrispettose, e io non ci stavo”. Harry aggiunge di aver replicato fermamente ai commenti di suo padre su Meghan, dicendo: “‘Non parlare mai di mia moglie in quel modo…’. Balbettava, scusandosi, dicendo che semplicemente non voleva troppe persone intorno. Non sarebbero venute altre mogli, Kate non sarebbe venuta, ha detto, quindi Meg non avrebbe dovuto”.

La regina morì alle 15,10 dell’8 settembre del 2022 nel Castello di Balmoral. Dei suoi familiari, solo Carlo, Camilla e la principessa Anna riuscirono a vederla prima che morisse. Fortunatamente, i fratelli erano entrambi già in Scozia, avendo partecipato ad alcuni eventi all’inizio di quella settimana. Ma solo Anna era presente quando la madre se ne andò. Charles si era allontanato brevemente per schiarirsi le idee. Ricevette la notizia della sua morte mentre stava tornando a Balmoral dal un suo aiutante che ricevette la chiamata. Charles si fermò e per la prima volta fu chiamato “Vostra Maestà”, a indicare che in quel momento era re.