Icardi e Wanda Nara, è davvero finita: il tribunale di Milano decreta la separazione

(Adnkronos) – La notizia è ormai ufficiale: il Tribunale di Milano ha dichiarato la separazione tra Mauro Icardi e Wanda Nara. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, il calciatore argentino, assistito dagli avvocati Valeria De Vellis e Raffaele Rigitano, ha ottenuto la separazione dalla moglie, rappresentata dall’avvocato Giuseppe Di Carlo. Il provvedimento è arrivato nonostante l’assenza di Wanda Nara all’udienza dell’11 marzo scorso, e rappresenta un primo passo di una causa che, a quanto pare, continuerà in Italia per definire tutti gli altri aspetti legati ai rapporti tra i due ex coniugi. A quanto risulta, il calciatore è ovviamente soddisfatto del risultato, avendo lui presentato lui la richiesta ai giudici.

La separazione segna l’ultimo capitolo di una lunga e turbolenta storia d’amore e di collaborazione professionale tra Mauro Icardi e Wanda Nara, iniziata in circostanze già sotto i riflettori. Prima di legarsi sentimentalmente a Icardi, Wanda Nara era nota per essere stata la moglie e agente del calciatore Maxi López. La rottura con quest’ultimo e l’inizio della relazione con Icardi scatenarono numerose polemiche, soprattutto nel mondo calcistico e sui social network, creando un vero e proprio “caso mediatico”.

Quando Wanda Nara assunse il ruolo di procuratrice di Icardi, la coppia si ritrovò al centro dell’attenzione. Da quel momento, la relazione personale e professionale si mescolò con questioni calcistiche e contrattuali, complicando ulteriormente la loro vita privata. Le trattative per i rinnovi di Mauro Icardi con l’Inter e, in seguito, il trasferimento al Paris Saint-Germain sono stati costantemente accompagnati da rumor, indiscrezioni e spesso critiche.

Nonostante le costanti voci di crisi, il loro matrimonio ha vissuto momenti di stabilità che sembravano smentire le tensioni. Wanda Nara – in qualità di agente – ha curato non solo gli interessi di Icardi in campo, ma anche la sua immagine fuori dal rettangolo di gioco. Tuttavia, i social network hanno sempre fatto da cartina di tornasole: ogni gesto, foto o dichiarazione pubblica da parte dei due finiva per alimentare speculazioni sui loro rapporti, con messaggi enigmatici e frecciatine reciproche.

Nel corso del tempo, la coppia ha affrontato anche presunti tradimenti e momentanee separazioni, condivise in parte sui social, come spesso accade a figure di spicco del mondo dello spettacolo e dello sport. Questi episodi hanno contribuito a rendere la loro relazione uno degli argomenti di gossip più seguiti in Italia e in Argentina, con un interesse che andava al di là dell’aspetto puramente sentimentale per sconfinare in quello professionale.

La separazione decretata dal Tribunale di Milano è il culmine di una battaglia che, stando alle informazioni disponibili, ha preso corpo nei mesi scorsi e che è destinata a proseguire. Il giudice milanese ha dato ragione alla richiesta avanzata da Mauro Icardi, il quale mirava a formalizzare la fine del matrimonio. La causa continuerà per regolare gli aspetti economici e patrimoniali, nonché le questioni legate alla famiglia e agli eventuali accordi futuri tra i due.

Sebbene Wanda Nara non abbia partecipato all’udienza decisiva, il suo legale ha espresso la volontà di tutelare gli interessi della propria assistita nelle successive fasi processuali, che si concentreranno su diritti e doveri conseguenti alla separazione. Per Icardi, invece, la sentenza rappresenta un primo passo importante verso la chiusura di una vicenda che, almeno dal punto di vista mediatico, si è protratta a lungo.