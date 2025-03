Imane Khelif non si fa intimidire da Trump, la replica al presidente Usa

(Adnkronos) –

Imane Khelif si rifiuta di essere intimidita dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump e non vede l’ora di difendere il suo titolo olimpico a Los Angeles. La pugile algerina di 25 anni, che ha vinto l’oro tra le polemiche alle Olimpiadi di Parigi nel 2024, ha segnalato la sua intenzione di ripetere l’impresa nel 2028 dopo che Trump ha erroneamente affermato che era passata da uomo a donna. Parlando a ITV News in un’intervista che andrà in onda questa sera, Khelif ha detto: “Vi darò una risposta diretta: il presidente degli Stati Uniti ha emesso una decisione relativa alle politiche transgender in America. Io non sono transgender. Questo non mi riguarda e non mi intimidisce. Questa è la mia risposta”.

Ciò è avvenuto dopo che Khelif ha interrotto una domanda sul suo sogno di ripetere il suo trionfo, dicendo: “Seconda medaglia d’oro, ovviamente. In America, Los Angeles”. Il trionfo di Khelif a Parigi, insieme a quello di Lin Yu Ting di Taipei cinese, ha scatenato un dibattito sull’idoneità di genere a cui hanno contribuito personaggi di alto profilo come Trump, il miliardario della tecnologia Elon Musk e l’autrice di Harry Potter J.K. Rowling. Ha rivelato di essere stata “profondamente colpita mentalmente” dalla “grande campagna mediatica” che la circondava e ha detto che sua madre si recava in ospedale quasi ogni giorno mentre la sua famiglia condivideva il peso degli attacchi.

Il clamore è seguito alla decisione del Comitato olimpico internazionale di respingere gli esami del sangue che avevano spinto l’ormai screditata International Boxing Association a squalificare Khelif dai Campionati del Mondo del 2023. “Come diciamo in Algeria, chi non ha nulla da nascondere non dovrebbe avere paura. La verità è diventata chiara alle Olimpiadi di Parigi: l’ingiustizia è stata esposta e in seguito la verità è stata riconosciuta dal Comitato Olimpico di Parigi”, ha detto la pugile.

“Io mi vedo come una ragazza, proprio come qualsiasi altra ragazza. Sono nata ragazza, sono stata cresciuta come una ragazza e ho vissuto tutta la mia vita come tale. Ho partecipato a molti tornei, tra cui le Olimpiadi di Tokyo e altre competizioni importanti, così come quattro Campionati del mondo. Tutto questo ha avuto luogo prima che iniziassi a vincere e a guadagnare titoli. Ma una volta che ho iniziato a ottenere successo, sono iniziate le campagne contro di me”, ha concluso Khelif.