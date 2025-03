Miami Open, esordio vincente per Bronzetti. Cocciaretto e Stefanini eliminate

(Adnkronos) – È iniziato il Masters 1000 di Miami. Sono tanti i tennisti italiani impegnati in Florida, con il tabellone principale Wta che ha preso il via nella notte italiana, mentre quello maschile inizierà oggi, mercoledì 19 marzo. Vince al primo turno Lucia Bronzetti, che ha superato la spagnola Jessica Bouzas Maneiro in due set con il punteggio di 6-4, 6-3 e ora sfiderà la greca Maria Sakkari.

Niente da fare invece per Elisabetta Cocciaretto, eliminata dalla rumena Sorena Cirstea. L’azzurra si è arresa in in due set 6-3, 7-6 (5). Stessa sorte anche per Lucrezia Stefanini, battuta dalla slovena Rebecca Sramkova. Ecco il programma della giornata di oggi con tutti gli italiani impegnati.