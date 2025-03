Roberto Benigni a ‘Il sogno’, la battuta sul rapporto Meloni-Musk: cosa ha detto

(Adnkronos) –

Roberto Benigni ha aperto la serata de ‘Il sogno’ scherzando sul rapporto tra Giorgia Meloni ed Elon Musk, dopo la battuta che aveva fatto sul palco del Festival di Sanremo.

Prima l’attore ha ringraziato Stefano De Martino per aver ricordato ai telespettatori di ‘Affari Tuoi’ di seguire il suo show e poi ha aggiunto: “Trump ha visto una puntata di Affari Tuoi e vuole mettere un dazio pure sui pacchi – ha scherzato -. Trump appena vede i soldi non resiste”.

E con ironia ha aggiunto: “Non è lui a farmi paura ma Elon Musk. A Sanremo avevo detto che c’era una storia d’amore tra lui e Giorgia Meloni. Lei mi ha chiamato per smentire, ha detto ‘non c’è niente, lo giuro sulla mia Tesla’”, ha detto accompagnato dall’applauso del pubblico.

“Nel mondo mi pare vada tutto bene, non ci lamentiamo a parte 2-3 cosine…”, ha detto l’attore elencando “la guerra, la minaccia nucleare, l’instabilità politica, le estreme destre che avanzano, il clima impazzito, il rischio di una nuova pandemia, le fake news, i terremoti, le alluvioni, la diseguaglianza sociale”.

E poi: “In tutto questo caos, i potenti del mondo – in America, Russia, Corea del Nord – sono personcine veramente tranquille, per bene, sagge ed equilibrate. A sapere che le bombe atomiche sono in mano a queste persone, si va a dormire tranquilli. Siamo proprio una generazione fortunata”.

E su Putin, l’attore ha detto: “Putin vuole entrare in Europa, a modo suo. Avete visto in Ucraina, no? Lui bussa con i carrarmati, è il suo modo per dire che vuole entrare in Europa. Gli piace, è fatto così. L’Europa piace, sta tornando di moda: i ragazzi in camera hanno il posto di Ursula von der Leyen che col riarmo ci guarda dal suo bunker”.