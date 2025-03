Trump: “Ottima telefonata con Zelensky, siamo su buona strada”

(Adnkronos) – “Ho appena completato un’ottima telefonata con il presidente Zelensky dell’Ucraina”. Donald Trump fa il punto dopo la telefonata con Volodymyr Zelensky. Il presidente degli Stati Uniti, che ieri ha avuto un lungo colloquio con Vladimir Putin, oggi ha parlato con il presidente ucraino.

Nella telefonata, “durata circa un’ora”, “gran parte della discussione si è basata sulla chiamata fatta ieri con il presidente Putin per allineare sia la Russia che l’Ucraina in termini di richieste e necessità. Siamo sulla buona strada e chiederò al Segretario di Stato Marco Rubio e al Consigliere per la sicurezza nazionale Michael Waltz di fornire una descrizione accurata dei punti discussi”, scrive Trump su Truth.

Intanto Steve Witkoff, inviato speciale di Trump per la Russia, prevede che il cessate il fuoco possa diventare realtà “entro un paio di settimane”. I negoziati tecnici fra americani e russi inizieranno lunedì in Arabia Saudita, dice. “Credo che lunedì i team tecnici andranno nel Regno”, afferma Witkoff a Bloomberg Television, ricordando che nella telefonata di ieri tra Putin e Trump “hanno concordato un percorso verso alcune condizioni di cessate il fuoco… e verso un cessate il fuoco completo che sarà negoziato nei prossimi giorni. Penso che in un paio di settimane ci arriveremo”.