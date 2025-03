Trump sente Zelensky dopo Putin, ecco tutti i sì e i no del negoziato Usa-Russia

(Adnkronos) – Dopo la telefonata di ieri tra Donald Trump e Vladimir Putin, oggi è stata la volta del colloquio tra il presidente degli Stati Uniti e il leader ucraino, Volodymyr Zelensky. Il cessate il fuoco tra Ucraina e Russia avverrà “entro un paio di settimane”, la previsione fatta dall’inviato di Trump, Steve Witkoff, secondo cui i negoziati tecnici fra americani e russi inizieranno lunedì in Arabia Saudita.

“Credo che lunedì i team tecnici andranno nel Regno”, ha dichiarato Witkoff a Bloomberg Television, ricordando che nella telefonata di ieri Putin e Trump “hanno concordato un percorso verso alcune condizioni di cessate il fuoco… e verso un cessate il fuoco completo che sarà negoziato nei prossimi giorni. Penso che in un paio di settimane ci arriveremo”.

Intanto, sulla base delle notizie diffuse sinora e ricostruite dalla Bbc, Trump e Putin sarebbero d’accordo su alcuni punti e in disaccordo su altri. Ecco di quali si tratta.

Via libera a una pausa di 30 giorni negli attacchi alle infrastrutture energetiche da ogni lato del fronte. La Russia ha detto di aver accettato la proposta e che l’ordine è stato passato “immediatamente” ai militari.

Ok anche ulteriori colloqui. I mediatori continueranno a confrontarsi nel quadro dell’impegno per porre fine al conflitto in Ucraina esploso con l’invasione russa su vasta scala avviata il 24 febbraio di tre anni fa. “Questi negoziati inizieranno immediatamente in Medio Oriente”, hanno fatto sapere ieri dalla Casa Bianca. Poi per domenica è stato annunciato un nuovo incontro in Arabia Saudita tra delegazioni di Stati Uniti e Russia.

Sì anche ai egoziati sul Mar Nero. Si tratta di mediare per una potenziale forma di cessate il fuoco in mare.

Non ci sarebbe invece accordo su un cessate il fuoco completo. La Russia non ha accettato la proposta di un cessate il fuoco immediato di 30 giorni con lo stop ai combattimenti a terra, in mare e agli attacchi nei cieli.

Nessun accordo anche sulle condizioni per la pace. Per Putin la “condizione chiave” per una soluzione duratura sarebbe lo stop al riarmo dell’Ucraina e all’assistenza militare e con informazioni d’initelligence a Kiev. Non ve ne è traccia nel readout diffuso dagli Stati Uniti.