Addio a Eddie Jordan, l’ex proprietario del team di Formula 1 aveva 76 anni

(Adnkronos) – Lutto nella Formula Uno. Eddie Jordan, ex proprietario dell’omonimo team, è morto all’età di 76 anni. L’irlandese aveva rivelato a dicembre di soffrire di cancro alla vescica e alla prostata che si era diffuso alla colonna vertebrale e al bacino.

L’annuncio della morte è stato dato dalla famiglia di Jordan: “È con profonda tristezza che annunciamo la scomparsa di Eddie Jordan, l’ex proprietario del team di Formula Uno, opinionista televisivo e imprenditore. È morto serenamente con la famiglia al suo fianco a Città del Capo nelle prime ore del 20 marzo 2025 all’età di 76 anni, dopo aver lottato contro una forma aggressiva di cancro alla prostata negli ultimi 12 mesi. EJ ha portato un’abbondanza di carisma, energia e fascino irlandese ovunque andasse. Abbiamo tutti un enorme vuoto senza la sua presenza. Mancherà a così tante persone, ma ci lascia molti bei ricordi per farci sorridere nel nostro dolore”.

La squadra di Jordan, che ha chiamato con il suo nome, ha partecipato a 250 gare tra il 1991 e il 2005. Ha vinto quattro volte con Damon Hill che ha portato a casa il miglior risultato di sempre di Jordan: una doppietta al Gran Premio del Belgio del 1998. Jordan ha anche regalato a Michael Schumacher il suo debutto in F1 al Gran Premio del Belgio del 1991, con il tedesco che ha poi vinto sette campionati del mondo, un record eguagliato solo da Lewis Hamilton nel 2020.

Il direttore generale della F1 Stefano Domenicali ha dichiarato prima del Gran Premio cinese di questo fine settimana a Shanghai: “Siamo profondamente addolorati nell’apprendere della perdita improvvisa di Eddie Jordan. Con la sua energia inesauribile sapeva sempre come far sorridere le persone, rimanendo sempre genuino e brillante. Eddie è stato un protagonista di un’era della F1 e ci mancherà profondamente. In questo momento di dolore, i miei pensieri e quelli dell’intera famiglia della Formula Uno sono con la sua famiglia e i suoi cari”.

Jordan ha venduto il suo team di F1 nel 2005 ed è tornato nel paddock quattro anni per lavorare come opinionista, prima per la BBC e poi per Channel 4, e come presentatore a Top Gear. Jake Humphrey, che ha lavorato con Jordan alla Bbc, ha twittato: “Completamente devastato. EJ ci ha lasciato. La Formula Uno non vedrà mai più gente come Eddie, dove un ragazzo con la passione per le corse può farsi strada nello sport e finire per vincere gare. Più importante delle vittorie in gara, però, ha conquistato i cuori. Non dimenticherò mai come si illuminava il suo viso ogni volta che vedeva una giacca, una bandiera o un berretto Jordan Gp, mentre viaggiavamo insieme per il mondo anni dopo che la squadra era stata venduta. I suoi più grandi successi sono stati Mikki, Zoe, Kyle e Zak. I suoi incredibili quattro figli che condividono il suo spirito. Sua moglie Marie è una delle donne più forti e meravigliose che abbia mai incontrato. I 4 anni che abbiamo trascorso insieme a presentare la F1 sulla Bbc sono stati i più grandi della mia carriera. Wing-walking, scooter riding, car driving folli che so che amava profondamente. Il suo incredibile spirito e amore per la vita vivono in me e nei miei figli che hanno avuto la fortuna di incontrarlo e di sentire tutto su di lui. Eddie illuminava una stanza ogni volta che entrava. Questa è una lezione per tutti noi: sii la luce nella stanza. Ho avuto la fortuna di condividere un ultimo, amato pasto con lui e i suoi ragazzi qualche mese fa. È stato speciale. Abbiamo parlato di un’ultima intervista con lui. Purtroppo non accadrà mai. Mentre me ne andavo, le sue ultime parole sono state ‘Ti voglio bene, fratello’. Il mondo sembra un po’ meno luminoso stamattina”.

Nel podcast Formula For Success, in cui lavorava al fianco dell’ex pilota di F1 David Coulthard, ha rivelato a dicembre la sua diagnosi di cancro. In quell’occasione Jordan ha detto: “Questo è un piccolo messaggio per tutti coloro che stanno ascoltando, non sprecate o rimandate. Andate a farvi visitare, perché nella vita avete delle possibilità. Andate e fatelo. Non siate stupidi. Non siate timidi. Prendetevi cura del vostro corpo, ragazzi”.

All’inizio di quest’anno, Jordan ha guidato un consorzio che ha acquistato la London Irish. Ha anche recentemente contribuito a siglare l’accordo da 20 milioni di sterline a stagione del guru del design di F1 Adrian Newey dalla Red Bull all’Aston Martin. L’Aston Martin ha affermato in una dichiarazione: “Siamo profondamente addolorati nell’apprendere della scomparsa di Eddie Jordan. Il suo impatto si farà sentire nella comunità degli sport motoristici per le generazioni a venire”.