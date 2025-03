Cio, ecco la prima presidente: Kirsty Coventry succederà a Bach

(Adnkronos) –

Il Cio ha la sua prima presidente. Kirsty Coventry è la prima donna a essere eletta a capo del Comitato Olimpico Internazionale, riunitosi a Costa Navarino in Grecia, e succederà a Thomas Bach, che lascerà la guida dell’organizzazione dopo 12 anni. Coventry, 41 anni ed ex nuotatrice dello Zimbabwe, da anni ha intrapreso una carriera politica ed entrerà in carica ufficialmente il prossimo 25 giugno con un mandato di otto anni.

Nel passaggio di consegne Bach si dimetterà anche da membro del Cio e rimarrà in carica come Presidente onorario. Uno dei suoi primi compiti sarà quello di supervisionare gli ultimi preparativi per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina, a meno di un anno dall’inizio dei Giochi. Ma chi è Kirsty Coventry?

“La giovane ragazza che iniziò a praticare nuoto in Zimbabwe qualche anno fa non avrebbe nemmeno sognato un momento come questo. Sono particolarmente orgogliosa di essere la prima donna presidente del Cio e anche la prima che viene dall’Africa”, ha detto poco dopo la sua elezione Kirsty Coventry, “spero che questa mia elezione possa ispirare molte persone. Oggi sono stati infranti soffitti di cristallo, sono pienamente consapevole delle mie responsabilità come modello”.

Kirsty Coventry, 41 anni nativa di Harare, oltre a essere membro del Cio, è anche Ministro dello Sport, dell’Arte e della Ricreazione dello Zimbabwe, dove entrò in carica nel 2018. Dal 2017 fino allo scorso anno aveva ricoperto la carica di vicepresidente della International Surfing Federation, mentre era entrata nel Cio, eletta come membro della Commissione Atleti nel 2013 e nel 2021 ne era diventata membro individuale. Successivamente Coventry è diventata, nel 2018, presidente della Commissione Atleti, entrando così nel Consiglio Esecutivo del Cio. Ha rappresentato inoltre il Cio presso l’Agenzia mondiale antidoping ed è stata membro della WADA.

Da atleta ha rappresentato lo Zimbabwe in cinque Olimpiadi, debuttando a Sydney 2000 e chiudendo a Rio 2016. In totale ha conquistato sette medaglie, di cui due ori (uno nei 200 dorso ad Atene 2004 e l’altro a Pechino 2008), quattro argenti e un bronzo. In carriera ha vinto anche tre ori ai Campionati del mondo di vasca lunga e quattro in quelli di vasca corta. Ai Giochi Africani ha collezionato ben 14 ori e un trionfo è arrivato anche nei Giochi del Commonwealth.