Malattie rare, Silvestro (Fi): “Centri Nemo eccellenza di cura per patologie neuromuscolari”

(Adnkronos) – “L’impressione che ho avuto è di un centro per curare sì le persone, ma è anche un luogo dove sentirsi a casa perché, per tutti i pazienti, è come se stessero a casa loro, vengono trattati come in famiglia. Mai succede qualcosa per caso e quindi oggi ci troviamo qui in Senato perché questa del Nemo è un’eccellenza sui territori. Un grande in bocca al lupo, continuate così, non siete soli. Un grande augurio anche alla nostra Mavi, la giornalista più giovane d’Italia che ha intervistato il nostro presidente della Repubblica. E’ giusto dare la parola soprattutto a chi ha poca voce, è il nostro compito”. Così il senatore Francesco Silvestro, presidente della Commissione parlamentare per le Questioni regionali, partecipando oggi all’evento ‘Dipende da come mi abbracci. Il valore della cura: vita, partecipazione e responsabilità’, promosso al Senato, su iniziativa dello stesso Silvestro, dagli stessi Centri clinici Nemo per presentare l’unicità del modello di assistenza per le malattie neuromuscolari, nato dalla volontà dei pazienti stessi e sviluppato in collaborazione con il sistema sanitario e la comunità scientifica.