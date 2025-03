Roma, ecco il nuovo ponte dell’Industria: ora lo percorrono anche i bus – Video

(Adnkronos) – Inaugurato oggi a Roma il nuovo ponte dell’Industria, che torna a collegare i quartieri Ostiense e Trastevere. Dopo più di tre anni dall’incendio, è stato ufficialmente riaperto al traffico di privati e mezzi pubblici. Il sindaco Roberto Gualtieri: “Dal punto di vista ingegneristico è stato un lavoro straordinario: si sono utilizzate le tecnologie più avanzate per evitare di dover fare interventi insostenibili sul Tevere, usando tecnologie che si usano per le piattaforme petrolifere per avere fondamenta solide. Dobbiamo essere fieri della nostra capacità, del saper fare”.