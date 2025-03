Roma, riapre il ponte dell’Industria. Salvini all’inaugurazione: “Frutto di lavoro di squadra”

(Adnkronos) – Dopo oltre tre anni riapre a Roma il ponte dell’Industria. Inaugurata oggi la nuova infrastruttura può portare 30 tonnellate e sarà percorribile anche dagli autobus. “Spesso la politica si divide e polemizza ma il lavoro di squadra come quello per piazza Pia, stazione Termini, ponte dell’Industria sta cercando di riconnettere quartieri e municipi di Roma”, così il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini presente all’inaugurazione del nuovo ponte. “Sono contento – dice Salvini – che Anas e il ministero siano protagonisti. Prima ho incontrato il governatore della Calabria Occhiuto per un altro ponte, da 3,3 km, che collegherà Calabria e Sicilia. Stiamo cercando di unire e avvicinare”.

Noto dai romani anche come ‘Ponte di Ferro’, era rimasto chiuso alla circolazione da ottobre 2021, quando fu danneggiato da un incendio. Il nuovo ponte è più largo e resistente, con due passerelle protette e sicure per i pedoni e per i ciclisti e, a differenza del precedente, è in grado di reggere anche gli autobus che ora lo percorreranno.