Sci, Brignone a un passo dalla storia: cosa manca per la vittoria della Coppa del Mondo

(Adnkronos) –

Federica Brignone avanza a grandi passi verso la Coppa del Mondo. La fuoriclasse azzurra arriva alle finali di Sun Valley per bissare il successo del 2020 in classifica generale, ma anche per scolpire nella storia un’impresa mai vista. Federica è a un passo dal trionfo in generale, ma potrebbe portare a casa addirittura tutte e tre le coppe di specialità che disputa di solito, visto che è in vetta alle classifiche di discesa e SuperG, mentre in gigante è seconda, a 20 punti da Alice Robinson.

Oltre alla classifica generale, mai nessuna campionessa è riuscita ad aggiudicarsi fin qui le coppe di discesa, SuperG e gigante. Ci andò vicina Lara Gut-Behrami l’anno scorso, ma poi mancò il successo in discesa. Tra il 20 e il 27 marzo, sulle montagne americane di Sun Valley, l’azzurra darà così l’assalto a uno storico en plein. Considerando che il successo in generale è scontato visto il distacco di 382 punti sulla prima inseguitrice, proprio Lara Gut-Behrami. Distanza incolmabile, considerando che nelle ultime 4 gare ci sono 400 punti in palio, ma nessuna delle due parteciperà allo slalom.

Per Federica, la prima chance di sollevare la Coppa del Mondo arriverà il 22 marzo in discesa: per la sicurezza le basterà un quattordicesimo posto, oppure una non vittoria di Gut-Behrami (obbligata al successo in tutte le gare restanti per sperare).

Ecco il programma delle finali di Coppa del Mondo di sci a Sun Valley, negli Stati Uniti.

22 marzo: discesa

23 marzo: SuperG

25 marzo: gigante

27 marzo: slalom.