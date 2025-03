Totti e la follia del tifoso: “Mi ha baciato le scarpe per strada” – Video

(Adnkronos) – Francesco Totti è abituato alle follie dei tifosi della Roma che da oltre 20 anni lo ‘venerano’. Un episodio, però, ha colpito l’ex capitano giallorosso e ancora oggi è scolpito nella sua memoria. “Qual è la cosa più assurda che un tifoso ha fatto per me? Ne sono successe tante. La cosa più strana è stata un tifoso che si è fermato per baciarmi le scarpe e i piedi”, racconta ad un evento Iliad. “La prendi a ridere, non pensi che una persona possa fare una cosa del genere Pensavo si fosse perso qualcosa….”.