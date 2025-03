Federica Brignone vince la Coppa del mondo di sci

(Adnkronos) – Federica Brignone conquista oggi, sabato 22 marzo, la sua seconda coppa del mondo generale nello sci alpino femminile, dopo la cancellazione della discesa libera delle finali di Coppa del Mondo a Sun Valley. Il successo, cinque anni dopo il primo, arrivato in una stagione caratterizzata dall’annullamento della parte finale a causa della pandemia di Covid-19, con l’azzurra che aveva addirittura ricevuto il premio per posta. Con sole tre gare da disputare, i punti rimasti a disposizione sono 300 e l’elvetica Gut-Behrami non può più raggiungerla. La Brignone ha conquistato oggi matematicamente anche la coppa del mondo di specialità di discesa libera.

“No, è una cosa folle e pazza, perché se me l’avessero detto a inizio stagione mai ci avrei creduto, ma mai avrei creduto neanche di arrivare all’ultima gara, intanto come leader della classifica e per giocarmi la Coppa del Mondo, quindi è qualcosa di speciale e incredibile” ha detto a caldo Federica Brignone. “Ovviamente mi sarebbe piaciuto fare la gara oggi e giocarmela, mi sentivo molto meglio, avevo messo apposto dei punti, avevo guardato il video bene, però questo è lo sci, questo è uno sport outdoor e purtroppo ogni tanto non si possono fare le gare”.

“In un giorno senza la manche, senza l’adrenalina della gara, è ovviamente un po’ più difficile e col fatto che rimandassero, comunque, oggi è stata una gara di prova di tensione, perché comunque si gareggia o non si gareggia, cosa fai, come ti attivi. Sono andata in palestra stamattina, ho invertito le giornate, non ho sciato stamattina ma ho fatto la palestra anche in vista di domani, perché comunque domani per me sarà un’altra gara importante. E vieni in pista e fare una discesa alle tre di pomeriggio è qualcosa comunque di strano e ti mette a dura prova i nervi, quello sicuramente. Però dall’altra parte c’era la possibilità che cancellassero, un po’ lo sapevo, un po’ continuavo a dirmi no, no, la gara si fa, la gara si fa, la gara si fa, mi sentivo già meglio di ieri, avevo visto bene il video, avevo visualizzato bene, ero sicura di poter far meglio di ieri, poi me la sarei giocata fino alla fine in pista”, ha aggiunto la Brignone. “Cambiare così la tua giornata? Ma io sono una che da tutto in realtà, è una delle mie più grandi qualità, posso, cioè mi possono cambiare tutto e non mi interessa, nel senso sono abituata da sempre, chi fa questo sport da una vita comunque si è abituato, si parte domani, no non si parte, la gara si fa, la gara non si fa, comunque è anche quell’abitudine. Io in queste cose sono molto adattabile, mangio tutto, veramente non ho problemi di niente, quindi, questa è una delle situazioni dove io ho meno problemi, sicuramente”.

“Le Coppe ricevute per posta non mi erano piaciute? No, quelle non mi erano piaciute, per fortuna ne avevo vinta una a Meribel, ed era stata consegnata sul podio e non la dimenticherò mai, e quindi quest’anno penso che sarà qualcosa di veramente speciale”, ha aggiunto Brignone che però già pensa a domani. “Sono molto emozionata da una parte, dall’altra sono già nel setting di domani, voglio già tenere le energie per la gara di domani, dove mi gioco comunque un’altra Coppa del Mondo e quindi sono qua ed è qualcosa che è incredibile, dall’altra parte sono qua che dico ok per domani cosa devo fare, come mi devo organizzare, quindi no. E’ una giornata fantastica”.

Brignone nasce a Milano il 14 luglio 1990 da papà Daniele maestro e allenatore di sci e mamma Maria Rosa Quario, sciatrice professionista negli anni ’70 e ’80 e oggi nota giornalista. La famiglia si trasferisce dopo pochi anni in Valle d’Aosta, dove inizia a coltivare la passione per lo sci. Mette subito in mostra un grande talento e a soli 15 anni (il 1° dicembre 2005) fa l’esordio nel ‘Circo Bianco’, partecipando al gigante di Alleghe, una gara Fis. Nella stessa stagione debutta in Coppa Europa e vince i titoli italiani juniores di slalom e gigante. Nel dicembre 2007 partecipa alla sua prima gara in Coppa del mondo, un gigante a Lienz dove non riesce a qualificarsi per la seconda manche. Il 24 ottobre 2009 conquista i suoi primi punti in Cdm grazie al 21º posto nel gigante di Sölden, mentre il 28 novembre successivo, alla seconda gara stagionale sale sul podio, a soli 19 anni, giungendo terza nel gigante di Aspen.

La valdostana continua a bruciare le tappe e nel febbraio 2011 arriva l’argento in gigante ai mondiali di Garmisch, dove si inchina per pochi centesimi alla slovena Tina Maze. Dopo qualche anno di alti e bassi nell’ottobre 2015 arriva il primo successo in Cdm, con la vittoria nel gigante di Sölden. Nel 2018 ai Giochi di Pyeongchang, con il bronzo nell’amato gigante si mette al collo la prima medaglia olimpica.

Dopo la delusione dei mondiali di Are, dove non riesce a salire sul podio, nella successiva stagione arriva la grande soddisfazione di diventare la prima donna italiana a vincere la Coppa del Mondo generale, alla quale aggiunge quelle di gigante e combinata.

L’anno seguente arriva da favorita ai mondiali di Cortina 2021 ma dopo il sesto posto nel gigante parallelo arrivano tre uscite di scena in slalom, gigante e combinata. Nella classifica generale di Cdm è seconda dietro alla svizzera Lara Gut-Behrami. La carabiniera di La Salle si riscatta l’anno seguente ai Giochi di Pechino 2022, dove è argento in gigante (dove la precede solo la svedese Sara Hector) e bronzo in combinata. Il primo titolo iridato lo conquista sulle nevi francesi di Meribel, in combinata. Si porta a casa anche l’argento in gigante dietro alla statunitense Mikaela Shiffrin.

Nella stagione 2023-2024 si piazza al 2° posto sia nella Coppa del Mondo generale, sia in quelle di supergigante e di slalom gigante, superata in tutte e tre le classifiche dalla Gut, ma centra il suo record stagionale di podi (13) e vittorie (6). Record di successi che polverizza in questa stagione dove totalizza 9 successi (5 in gigante, 3 in superg e uno in discesa), oltre a conquistare l’oro in gigante e l’argento in super G ai mondiali austriaci di Saalbach. Una carriera sensazionale con un solo neo, la mancata conquista dell’oro olimpico. Tra meno di un anno ai Giochi di Milano-Cortina la grande occasione per colmare questa lacuna.

“E’ ancora tua! La nostra campionessa alza al cielo la seconda Coppa del Mondo generale sci alpino della sua carriera, dopo la cancellazione della discesa di apertura delle finali di Sun Valley negli Stati Uniti” scrive in un post su X il presidente del Coni, Giovanni Malagò. “È festa grande per l’ennesimo traguardo storico raggiunto in una stagione dominata dall’azzurra, che continua a riscrivere tutti i primati della disciplina e si prende anche la sfera di specialità. Sei fantastica, Federica. Sei un Mito italiano. Complimenti anche allo staff tecnico e alla Fisi per questa grande impresa tricolore!”.