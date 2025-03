Canada, Carney annuncia elezioni anticipate: “Trump vuole distruggerci, non lo permetteremo”

(Adnkronos) – Come previsto, il premier canadese Mark Carney ha annunciato elezioni anticipate il 28 aprile. Nel corso di una conferenza stampa, il nuovo primo ministro – che due settimane fa ha preso il posto di Justin Trudeau alla guida dei liberali e del governo – ha detto di volere “un mandato forte e positivo dai miei concittadini canadesi, c’è molto da fare per tenere al sicuro il Canada”.

“Il presidente Trump afferma che il Canada non è un vero Paese. Vuole distruggerci in modo che l’America possa possederci. Non permetteremo che accada”, ha scandito Carney.