Djokovic e Kennedy insieme, la foto lascia Burioni ‘senza parole’

(Adnkronos) – Novak Djokovic posa con Robert Kennedy jr e Roberto Burioni rimane senza parole. Il tennista serbo, ex numero 1 del mondo e noto per le sue posizioni no vax nell’epoca covid, in Florida per il Miami Open si schiera in campo con Kennedy.

Il segretario alla Salute nell’amministrazione di Donald Trump in passato non ha fatto mistero del proprio orientamento no vax, finito abbondantemente sotto i riflettori durante l’iter per la conferma dell’incarico da parte del Senato. “Novak Djokovic. Primo nel tennis. Primo per integrità. Primo per coraggio. Indovinate chi ha vinto questo match?”, chiede Kennedy in versione tennista accanto al fuoriclasse di Belgrado.

La frase di Kennedy fa evidentemente riferimento alle posizioni assunte in passato da Djokovic, che nel 2022 fu espulso dall’Australia proprio perché non vaccinato. Il tennist serbo è stato più volte criticato dal professor Burioni. Il virologo su Facebook si sofferma sullo scatto di Kennedy e non può fare a meno di esprimere un ‘non giudizio’ sulla coppia: “Senza parole”.