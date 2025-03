Miami, prima vittoria per Berrettini: l’azzurro batte Gaston in rimonta

(Adnkronos) –

Matteo Berrettini torna a vincere. Il tennista azzurro, dopo tre sconfitte in altrettante partecipazioni nel main draw di Miami, ha iniziato il proprio Masters 1000 centrando il primo successo della carriera sul cemento della Florida contro il lucky loser francese Hugo Gaston, n. 88 Atp, battuto in rimonta con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-3 in poco meno di due ore.

Inizio difficile per Berrettini, che non è riuscito a prendere le misure all’avversario nel primo set, ma dopo le difficoltà iniziali, l’azzurro si è sciolto nei successivi parziali, facendo valere il divario tecnico. Matteo ora tornerà in campo lunedì contro il belga Zizou Bergs, che ha eliminato in due set Andrey Rublev, numero 8 del seeding.