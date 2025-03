Ucraina-Russia, Trump: “Solo io posso fermare Putin”

(Adnkronos) –

“Non credo che ci sia nessuno al mondo che fermerà il presidente russo Vladimir Putin a parte me”. Donald Trump ribadisce la convizione di poter porre fine alla guerra tra Ucraina e Russia. In Arabia Saudita, vanno in scena colloqui tra la delegazione americana e quella di Kiev. “Credo che sarò in grado di fermare Putin – dice Trump al sito Outkick- Abbiamo avuto discussioni molto ragionevoli e io voglio solo che la gente smetta di venire uccisa”.

“Mi piacerebbe vedere se riusciamo a impedire che i soldati vengano uccisi, anche se non sono soldati americani, perché una cosa del genere potrebbe portare alla terza guerra mondiale”, aggiunge Trump, convinto che “la situazione sia in qualche modo sotto controllo, ho un buon rapporto con il presidente Putin e, in realtà, anche con il presidente ucraino Zelensky”.

L’ottimismo di Trump non è condiviso in toto da Mosca. Il Cremlino punta a ridimensionare le aspettative per una rapida risoluzione del conflitto, affermando che i colloqui sono appena iniziati e che sono in arrivo “difficili negoziati”. “Siamo solo all’inizio di questo percorso”, dice il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov alla tv di stato russa, aggiungendo che i negoziati con gli Stati Uniti in Arabia Saudita domani saranno “difficili” e che l’attenzione di Mosca sarà dedicata incentrata su una possibile ripresa di un accordo per garantire una navigazione sicura per le navi commerciali nel Mar Nero.

La Russia, parallelamente, non esclude ci siano stati altri contatti tra Putin eTrump oltre alle telefonate del 12 febbraio e del 18 marzo scorsi. “Vi informiamo delle conversazioni che conosciamo, ma non possiamo escludere tutto il resto”, dice Peskov.